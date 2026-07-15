https://news.day.az/society/1848057.html На двух улицах Баку временно ограничат движение В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта будет временно ограничено еще на двух участках дорог в столице. Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
На двух улицах Баку временно ограничат движение
В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта будет временно ограничено еще на двух участках дорог в столице.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно сообщению, временные ограничения будут введены на улице Буньяд Сардаров в Сабаильском районе, а также на улице Физули в Насиминском районе - на участке от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова.
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