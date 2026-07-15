На двух улицах Баку временно ограничат движение

В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта будет временно ограничено еще на двух участках дорог в столице.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, временные ограничения будут введены на улице Буньяд Сардаров в Сабаильском районе, а также на улице Физули в Насиминском районе - на участке от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова.