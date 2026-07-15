В Баку проходит первое заседание в рамках Хартии сотрудничества OPEC+.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Напомним, что OPEC+ (OPEC and non-OPEC Participating Countries in the Declaration of Cooperation (DoC) действует в рамках подписанной 10 декабря 2016 года Декларации о сотрудничестве (Declaration of Cooperation, DoC), объединившей 13 стран OPEC и 11 государств, не входящих в организацию, включая Азербайджан.

Соглашение вступило в силу 1 января 2017 года и предусматривало добровольную корректировку добычи нефти для стабилизации мирового рынка. Для мониторинга выполнения договоренностей был создан Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC), который продолжает отслеживать ситуацию на нефтяном рынке и уровень соблюдения обязательств странами-участницами.

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