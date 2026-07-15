Британский музыкант покоряет соцсети ремиксами на азербайджанские песни

Популярный британский музыкант, скрипач и исполнитель Фредерик Феррьер (Fredrik Ferrier) покоряет социальные сети ремиксами на азербайджанские песни в новой аранжировке, на некоторые из которых он даже написал слова на английском языке, передает Day.Az.

В его репертуаре представлены азербайджанская народная песня "Sarı Gəlin", мугам "Bayatı-Şiraz", песня "Gecələr bulaq başı", написанная народной артисткой Эльзой Ибрагимовой на стихи народного поэта Бахтияра Вахабзаде, "Gəl, ey səhər" - известная композиция народного артиста Полада Бюльбюльоглу на слова народного поэта Фикрета Годжи, "Səndən nigaranam" - песня на музыку Кямала и стихи заслуженного деятеля искусств Бабы Везироглу, а также другие произведения.

Фредерик Феррьер имеет британско-исландские корни, живет в Лондоне и выступает в разных странах мира. Помимо вокала, он играет на скрипке и фортепиано, выступает диджеем и занимается созданием авторской музыки.

"Помню, как впервые услышал "Баяты-Шираз" на YouTube, и он меня заворожил. Этот голос звучал так, будто он из другого мира. Я не понимал слов, но это было неважно. Эмоции - это универсальный язык, и он говорил прямо с моей душой...", - рассказал Феррьер.

По словам музыканта, интерес к азербайджанской музыке побудил его глубже изучить историю и культуру страны. Он несколько раз посещал Баку, а также снял ряд видеороликов в Государственном историко-художественном заповеднике Гобустан.