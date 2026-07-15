Азербайджан честен в отношениях с миром и ждет от него того же

Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

Уже не раз говорил об этом и снова повторю: я горд тем, что у нашего народа есть такой лидер. Мудрость, дальновидность, эрудиция, смелость нашего Президента являются залогом многих успехов страны. Я не устану об этом говорить. Это истина, которую, уверен, видят все. Уверен, что каждый гражданин нашей страны переживал те же чувства, слушая выступление Президента Ильхама Алиева на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. Президент Азербайджана еще раз доказал, что обладает всей информацией и держит руку на пульсе не только национальных, но и мирровых процессов. Я также уверен, что к заявлениям Президента Ильхама Алиева внимательно прислушивались все - и друзья, и недруги. И последние, думаю, особенно. На основе его высказываний делаются выводы о реальной ситуации в регионе и строятся прогнозы относительно завтрашнего дня.

То, что Президент говорил об Азербайджане как стране средней силы, отвечает реалиям, созданным после Второй карабахской войны. Мы не преувеличиваем свои успехи и заслуги, но умалять реальное положение вещей было бы неправильно. Азербайджан уже превращается в страну средней силы, и это вынуждены признать даже те, кто нас не любит.

Переход к статусу страны средней силы - это результат системной работы. Об этом уровне мечтают многие страны. Я не говорю о регионах, которые испытывают экономические трудности. Я говорю о странах, имеющих возможности, но не способных их правильно использовать. Азербайджану же это удалось. Мы проделали трудный путь, пережили тридцатилетнюю оккупацию, две войны и сумели сделать невозможное - восстановили свою территориальную целостность, тем самым показав свою силу. Сила - это не только армия, это также монолитность общества, единство народа и власти.

Чтобы страна поднялась до уровня средней силы, ей совсем необязательно входить в глобальные военные объединения, иметь сильных покровителей в лице мировых держав. Азербайджан не является членом ЕС или НАТО, не опирается на покровительство сильных игроков. Он достиг всего, рассчитывая только на себя. Это одно из условий, позволяющих стране нарастить свой статус. Это следствие того направления внешней политики, которое выбрал наш лидер, Президент Ильхам Алиев.

Страна средней силы - это сильная внешняя политика. Возьмем, к примеру, Бакинскую инициативную группу и возглавление Азербайджаном борьбы с неоколониализмом. Могла бы страна малой силы позволить себе выйти один на один с державами и взять на себя такую ответственность? В нашем мире, где по факту не работает принцип справедливости, нужно иметь большую смелость, чтобы, не имея за спиной могучего защитника, выйти на такой бой и добиваться результата. Бакинская инициативная группа стала кошмаром для адептов неоколониализма. Уже можно видеть определенные результаты. Важный результат - это пробуждение самосознания угнетенных народов, голос которых сегодня слышит мир. Президент Ильхам Алиев заявил в Шуше, что хотя нас обвиняют в якобы вмешательстве во внутренние дела Франции, Бакинская инициативная группа является первой и наиболее эффективной структурой, которая вынесла вопрос на глобальную повестку дня. Многие годы коренные жители так называемых заморских территорий Франции пытались говорить о своих проблемах, но их никто не слышал. С созданием неправительственной Бакинской инициативной группы ситуация в корне изменилась.

А еще считаю нужным процитировать следующие слова Президента Ильхама Алиева: "те, кто хотел нанести удар по Азербайджану, недооценили нас". Очень сильный месседж, адресованный не только тем, кто уже обжегся, столкнувшись с новым статусом и смелостью Азербайджана, но и тем, кто в будущем будет искать способы давления на нашу страну.

Баку хочет доказать, что права человека - это понятие универсальное, общее для всего человечества. Права человека не могут дифференцироваться в зависимости от интересов каких-то политических кругов, стран и организаций. А что мы имеем в реальности? В реальности мы имеем не двойные и даже не тройные стандарты в подходах к теме прав человека, которые ставятся в зависимость от этнической и религиозной принадлежности, от политических интересов держав.

Человечество находится на том этапе, когда обратного пути уже нет. Отступать будет некуда, если хаос в вопросах мировой справедливости будет расширяться. Посмотрите, как спокойно некоторые сегодня рассуждают о возможности применения в российско-украинской войне тактического ядерного оружия. Это крайне негативная тенденция.

В условиях, когда хаос все более охватывает наш мир, роль таких стран, как Азербайджан, очень важна. Азербайджан -иэто страна, на которой держится стабильность и порядок в нашем регионе. Один из участников Шушинского форума обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с вопросом о том, как Азербайджану удается быть центром решения международных вопросов и пользоваться всеобщим доверием. И наш Президент ответил очень четко: потому что мы искренни в своих намерениях.

Да, мы искренни в желании видеть наш регион единым целом. Инициируя формат 3+3, Баку не преследовал никаких личных подковерных целей. Единственная цель - не допустить превращения Южного Кавказа в арену геополитической борьбы, что пытаются делать некоторые. Президент Ильхам Алиев очень хорошо сказал об этом в своем выступлении. Он подчеркнул, что наша страна не позволила вовлечь себя в геополитические интриги и использовать против кого-то. То же самое теперь должны сделать наши соседи и не на словах, а на деле.

Интеграция, освобождение от внешнего влияния очень важны в условиях тех рисков, которые имеются вокруг нашего региона. Заново разгорелась война в Иране, на Ближнем Востоке зреет нестабильность. На севере тоже нет признаков стабилизации - конца войне в Украине пока не видно. В этих условиях Южный Кавказ должен быть сильным, а сила в единстве, реальной независимости и взаимопонимании.

Возможно, процесс интеграции на Южном Кавказе шел бы быстрее, если бы не было внешнего вмешательства. Говоря о внешнем вмешательстве, мы подразумеваем не только Россию, но и Европу. С которой "благодаря" деятельности проармянских групп складывались некоторое время не самые ровные отношения. После ухода из руководства некоторых лиц, в частности всем известного Жозепа Борреля, понимание стратегической значимости Азербайджана для интересов Европы стало определяющим в отношениях с Баку. И это был правильный расчет.

К сожалению, того же нельзя сказать об отношениях с Советом Европы. В результате разрушительных усилий ПАСЕ и отсутствия каких-то шагов навстречу со стороны руководства СЕ эти отношения, можно сказать, висят на волоске. Как подчеркнул в Шуше Президент Азербайджана, мы готовы к нормализации отношений, но первый шаг должен сделать Совет Европы.

Европейские структуры должны быть непредвзяты и честны в отношениях с Азербайджаном, потому что он абсолютно честен. Все, что ему нужно, это равноправное партнерство и искренность со стороны партнеров. Баку не пойдет на поклон. Азербайджан не относится к тем странам, с которыми можно говорить свысока и диктовать им условия. Видимо, это и является причиной предвзятого отношения к нашей стране. Наша независимость не всех устраивает и является причиной той "одержимости", как назвал это Президент, с которой ПАСЕ или Европарламент работают против Азербайджана.

В любом случае, та сила и то понимание происходящих процессов, которые ясно читались в каждом высказывании главы Азербайджана, дают нам уверенность в том, что Баку разрулит любую ситуацию. Думаю, эту уверенность почувствовали все.