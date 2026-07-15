Азербайджанская нефть подорожала

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,22 доллара США, или 6,4%, и составила 86,51 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 4,79 доллара, или 6,1%, и составила 83,15 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,74 доллара, или 10,1%, и достигла 51,67 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 5,24 доллара, или 6,8%, и достигла 82,56 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

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