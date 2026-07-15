В Азербайджане планируют создать рынок сукук

Для формирования местного рынка сукук в первую очередь необходимо создать законодательную базу, определяющую правовой статус этого инструмента.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, в совместном отчете Института Исламского банка развития и Международной исламской корпорации по финансированию торговли прогнозируется, что Азербайджан может осуществить первую эмиссию сукук на сумму до 500 миллионов долларов США к 2030 году. В Центральном банке отметили, что данная оценка может рассматриваться как позитивный прогноз, отражающий потенциал развития рынка капитала Азербайджана:

"Тем не менее мы считаем, что реализация первой эмиссии сукук будет зависеть от интереса участников рынка, спроса инвесторов, совершенствования правовой базы и макроэкономических условий. Для формирования местного рынка сукук в первую очередь необходимо создать законодательную базу, определяющую его правовой статус. В настоящее время Центральный банк при поддержке Исламского банка развития и с привлечением международных экспертов изучает международный опыт в направлении формирования правовых рамок сукук, а также определяет возможности применения соответствующего зарубежного опыта с учетом особенностей и потребностей местного финансового рынка".

Было подчеркнуто, что в предстоящий период ЦБА, в соответствии с приоритетными направлениями, определенными в Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы, продолжит в рамках своего мандата реализацию мер, направленных на внедрение инструмента сукук и формирование необходимой правовой и рыночной инфраструктуры в этой сфере.

Напомним, что Институт Исламского банка развития (IsDBI) объявил о сотрудничестве с Центральным банком в направлении формирования рынка сукук в Азербайджане. В эксклюзивном интервью Trend исполняющий обязанности генерального директора IsDBI Сами Аль-Сувейлим сообщил, что институт оказывает поддержку в разработке механизма выпуска сукук, а также в формировании нормативно-правовой базы для исламских банков и других исламских финансовых институтов.

По его словам, сукук создаст дополнительный источник ресурсов для финансирования проектов в стране и позволит расширить поддержку азербайджанской экономики со стороны Исламского банка развития.

"Мы уже активно работаем с Центральным банком. Цель состоит в том, чтобы помочь и оказать поддержку в разработке механизма для выпуска сукук, а также в формировании правил и регуляторной базы для исламских банков и исламских финансовых институтов в целом. Это позволит Исламскому банку развития расширить свое участие через данные финансовые институты с целью поддержки развития и прогресса азербайджанской экономики. Как я уже отметил, мы тесно сотрудничаем с Центральным банком Азербайджана в вопросах развития рынка сукук - как в направлении наращивания потенциала, так и в разработке нормативно-правовой базы для этих инструментов. Что касается того, как сукук может поддержать экономику Азербайджана, то они обеспечивают дополнительный источник финансирования для поддержки реализации и расширения проектов в стране. С этой точки зрения сукук станет для страны дополнительным источником финансирования и мобилизации ресурсов", - добавил он.