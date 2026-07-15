OpenAI переманила сотни сотрудников Apple

Ставки для подавшей на OpenAI в суд компании Apple в этом противостоянии "чрезвычайно высоки", пишет Bloomberg, отмечая, что создатель ChatGPT переманил сотни специалистов, включая работавших над iPhone, Apple Watch, AirPods и другими ключевыми продуктами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным авторов материала, в общей сложности в OpenAI сейчас работают более 400 бывших сотрудников Apple, а в отдельных подразделениях, прежде всего в командах, занимавшихся проектированием айфонов, отток кадров оказался настолько значительным, что группы разработчиков пришлось формировать заново.

Чтобы остановить увольнения, Apple увеличила бонусы сотрудников, а в переговорах с наиболее ценными из них лично участвовали руководители высшего звена. Несмотря на это, указывают журналисты, OpenAI продолжила привлекать сотрудников Apple, предлагая им значительно более выгодные условия.

Именно на этом фоне Apple на прошлой неделе подала иск, обвинив OpenAI в том числе в краже секретной информации о продуктах, находящихся на стадии разработки. В иске, в частности, утверждается, что разработчик ChatGPT просил соискателей принести на собеседования компоненты устройств компании и прототипы.

OpenAI отвергла обвинения. По словам ее представителя, компанию не интересуют чужие секреты.