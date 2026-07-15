Азербайджан укрепляет стабильность нефтяного рынка через OPEC+

Азербайджан на протяжении почти десяти лет в рамках Декларации о сотрудничестве (DoC) активно и ответственно вносит вклад в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка через формат OPEC+.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на первом заседании в рамках Хартии сотрудничества OPEC+, проходящего в Баку.

"Не случайно изображение первой в мире промышленной нефтяной скважины, пробуренной в Биби-Эйбате в 1846 году, занимает почетное место в штаб-квартире Секретариата OPEC в Вене.

Сегодня Баку известен не только своим богатым нефтяным наследием, но и является одним из ведущих центров глобального энергетического диалога.

Именно здесь выдвигаются многие инициативы, способствующие международному сотрудничеству, обсуждаются важнейшие стратегические вопросы и формируется будущая глобальная энергетическая повестка.

Для Азербайджана энергетика является не только основой экономического развития, но и символом надежного партнерства, взаимного доверия и общей ответственности.

Руководствуясь этими принципами, Азербайджан последовательно вносит вклад в укрепление глобальной энергетической безопасности, обеспечение стабильности рынка и развитие международного сотрудничества", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что активное и конструктивное участие страны в формате OPEC+ является подтверждением приверженности этим принципам.

"На протяжении почти десяти лет Азербайджан как страна - участник Декларации о сотрудничестве активно и ответственно вносит вклад через платформу OPEC+ в обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка с целью поддержания баланса между спросом и предложением", - сказал П.Шахбазов.