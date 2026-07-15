В Азербайджане назвали число получателей социальных выплат

Названо число получателей ежемесячных социальных выплат в Азербайджане за июнь 2026 года.

Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, в отчетном месяце ежемесячные социальные выплаты получали в общей сложности 881 295 человек.

Из них 476 224 человека получали ежемесячное социальное пособие, а 405 071 человек - ежемесячную государственную стипендию.