https://news.day.az/society/1848076.html В Азербайджане назвали число получателей социальных выплат Названо число получателей ежемесячных социальных выплат в Азербайджане за июнь 2026 года. Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, в отчетном месяце ежемесячные социальные выплаты получали в общей сложности 881 295 человек.
В Азербайджане назвали число получателей социальных выплат
Названо число получателей ежемесячных социальных выплат в Азербайджане за июнь 2026 года.
Как сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной защиты, в отчетном месяце ежемесячные социальные выплаты получали в общей сложности 881 295 человек.
Из них 476 224 человека получали ежемесячное социальное пособие, а 405 071 человек - ежемесячную государственную стипендию.
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