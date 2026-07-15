Азербайджан объединит данные госорганов в единую систему

В Азербайджане началась работа по объединению данных государственных органов на единой платформе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе круглого стола на тему "Цифровая архитектура: управление программами и подход, основанный на результатах".

По его словам, в настоящее время в государственных органах существует большое количество электронных баз данных, однако большинство из них работают в разных форматах. Из-за отсутствия единого стандарта они не могут эффективно обмениваться информацией между собой.

Гасанов отметил, что в связи с этим уже начата работа по созданию централизованной базы данных с использованием информации государственных органов.

Замминистра подчеркнул, что такой подход в будущем значительно упростит внедрение технологий искусственного интеллекта, а также аналитическую обработку данных.