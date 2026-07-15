OPEC+ запустит Хартию сотрудничества в январе 2027 года

Активация Хартии сотрудничества OPEC+ запланирована на январь 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь OPEC Хайсам аль-Гайс на первом заседании в рамках Хартии сотрудничества OPEC+, проходящего в Баку.

По его словам, 21 мая 2026 года состоялась техническая встреча, в ходе которой Секретариат OPEC и страны - участницы Хартии сотрудничества согласовали основные элементы плана по ее реализации.

"Затем, 7 июня, на 41-й Министерской встрече стран OPEC и государств, не входящих в организацию, министры одобрили предложенный план действий по достижению целей Хартии сотрудничества. Министры также обязались провести консультации со своими странами для назначения членов Технического комитета, которым предстоит возглавить реализацию этого плана.

Встречи, состоявшиеся в мае и июне, позволили достичь первого из двух ключевых этапов - создания организационной основы Хартии сотрудничества", - заявил он.

Генсекретарь отметил, что второй этап предусматривает разработку рабочего плана Хартии сотрудничества.

"Он включает детальный перечень мероприятий и программ, а также график проведения встреч. Этот этап должен быть завершен и одобрен министрами в декабре текущего года. Выполнение обоих этапов необходимо для запуска механизма Хартии сотрудничества. Это позволит, как и предусмотрено, активировать Хартию сотрудничества в январе 2027 года. Первое заседание Технического комитета призвано подготовить рабочий план Хартии и обеспечить выполнение второго ключевого этапа", - сказал Аль-Гайс.

По его словам, представители Секретариата OPEC в ходе заседания представят две презентации, посвященные плану активации Хартии сотрудничества и проекту рабочего плана Технического комитета, включая мероприятия, программы и график встреч на 2027 год и последующий.