В Баку проходит Азербайджано-словацкий бизнес-форум

В Баку проходит Азербайджано-словацкий бизнес-форум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум проходит с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой.

Форум призван способствовать расширению торгового сотрудничества, установлению новых партнерств и поддержке словацких компаний на азербайджанском рынке.

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