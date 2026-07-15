https://news.day.az/economy/1848083.html В Баку проходит Азербайджано-словацкий бизнес-форум - ФОТО В Баку проходит Азербайджано-словацкий бизнес-форум. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум проходит с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой.
В Баку проходит Азербайджано-словацкий бизнес-форум - ФОТО
В Баку проходит Азербайджано-словацкий бизнес-форум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум проходит с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой.
Форум призван способствовать расширению торгового сотрудничества, установлению новых партнерств и поддержке словацких компаний на азербайджанском рынке.
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