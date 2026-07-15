Азербайджан продолжит укреплять сотрудничество в формате OPEC+

Азербайджан намерен продолжать содействовать укреплению сотрудничества в формате OPEC+.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на первом заседании в рамках Хартии сотрудничества OPEC+, проходящего в Баку.

"В современном мире влияние страны в энергетической сфере определяется не только объемами добычи энергоресурсов, но и надежностью поставок, диверсифицированной экспортной инфраструктурой и уровнем доверия со стороны партнеров.

Стратегическое значение Азербайджана заключается не столько в объемах добычи энергоресурсов, сколько в способности надежно соединять регионы и рынки, вносить вклад в энергетическую безопасность партнеров и выступать в качестве надежного партнера. Это доверие укрепляется благодаря активному участию страны в формате OPEC+.

Энергетическая политика Азербайджана полностью соответствует основным целям платформы OPEC+, которая является не только механизмом корректировки добычи нефти. Это также важная платформа сотрудничества, способствующая сохранению стабильности мирового нефтяного рынка и поддержанию сбалансированных интересов стран-производителей и стран-потребителей", - заявил П.Шахбазов.

По его словам, особое значение для дальнейшего развития сотрудничества в рамках OPEC+ имеют направления, предусмотренные Хартией сотрудничества, включая развитие диалога с крупнейшими странами - потребителями нефти, продвижение технологий, инноваций и инвестиций в нефтяную отрасль, укрепление взаимодействия в сфере регулирования, совершенствование аналитики нефтяного рынка и развитие отраслевых стандартов.

"Первое заседание Технического комитета в рамках Хартии сотрудничества является важным шагом на пути практической реализации целей документа.

Оно будет способствовать углублению диалога между партнерами, формированию более структурированной и системной модели сотрудничества, а также дальнейшему укреплению долгосрочного взаимодействия в рамках OPEC+", - сказал он.

П.Шахбазов подчеркнул, что Азербайджан гордится возможностью принимать этот диалог и намерен и дальше содействовать укреплению сотрудничества в формате OPEC+.

По его словам, на протяжении всей своей истории Баку служил мостом между Востоком и Западом, производителями и потребителями энергоресурсов, а также между прошлым и будущим.

"Сегодня Баку также стал надежной площадкой для диалога, объединяющей традиционную энергетику и новые реалии энергетического перехода", - отметил министр.

Он выразил уверенность, что обсуждения в рамках заседания будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в формате OPEC+, укреплению глобальной энергетической безопасности, взаимного доверия и стабильности.