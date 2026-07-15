Банк Республика завершил первое полугодие с уверенным ростом ключевых финансовых показателей

Банк Республика нарастил прибыль, капитал и кредитный портфель по итогам первого полугодия

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, подвел итоги деятельности за первое полугодие 2026 года, продемонстрировав уверенный рост по ключевым финансовым показателям. По итогам отчетного периода Банк укрепил свои позиции на рынке, сохранив высокие показатели финансовой устойчивости и эффективность бизнес-модели, основанной на принципах устойчивого развития, цифровой трансформации и поддержки предпринимательства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Банк Республика улучшил основные финансовые показатели, подтвердив последовательную реализацию своей долгосрочной стратегии и высокий уровень доверия со стороны клиентов и партнеров.

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2026 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года):

Активы выросли на 2,2% и составили 2,72 млрд манатов;

выросли на и составили 2,72 млрд манатов; Совокупный капитал увеличился на 17,4% , достигнув 279,6 млн манатов;

увеличился на , достигнув 279,6 млн манатов; Кредитный портфель вырос на 11,5% и составил 1,70 млрд манатов;

вырос на и составил 1,70 млрд манатов; Чистый процентный доход увеличился на 17,4% и достиг 95,8 млн манатов;

увеличился на и достиг 95,8 млн манатов; Чистая операционная прибыль выросла на 28,5% , составив 46,1 млн манатов;

выросла на , составив 46,1 млн манатов; Чистая прибыль увеличилась на 23,7% и достигла 34,5 млн манатов.

увеличилась на и достигла 34,5 млн манатов. Депозитный портфель составил 1,1 млрд. манатов, что является одним из наиболее высоких показателей среди банков страны.

Ключевые показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент адекватности капитала I уровня - 10,61% (при нормативе 6,5%)

- 10,61% (при нормативе 6,5%) Коэффициент совокупной адекватности капитала - 14,65% (при нормативе 12,5%)

- 14,65% (при нормативе 12,5%) Коэффициент левереджа - 7,53% (при нормативе 5%)

- 7,53% (при нормативе 5%) Доля просроченных кредитов снизилась до 0,74% (0,9% на конец 2025 года).

Наряду с ростом финансовых показателей в первом полугодии 2026 года Банк Республика продолжил укреплять сотрудничество с ведущими международными финансовыми институтами, расширяя возможности финансирования реального сектора экономики. В отчетном периоде Банк заключил новые соглашения с EIB Global, OPEC Fund и Finnfund, направленные на поддержку предпринимательства, развитие зеленого финансирования, а также расширение доступа бизнеса к долгосрочным финансовым ресурсам. В результате в первом полугодии 2026 года объем средств, привлеченных от финансовых институтов, достиг 1,26 млрд манатов, увеличившись на 22,1% по сравнению с концом 2025 года.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

Центр поддержки клиентов: 144