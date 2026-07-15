Армяне начали понимать: единственный путь к прогрессу - мирное сосуществование - Эльбай Гасымзаде в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым»

Армяне начали понимать: единственный путь к прогрессу - мирное сосуществование.

Как передает Day.Az, об этом сказал заслуженный архитектор республики, председатель Союза архитекторов Азербайджана, бывший главный архитектор Баку, заведующий кафедрой Азербайджанского университета архитектуры и строительства Эльбай Гасымзаде в новом выпуске видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на экспертной платформе Baku Network.

Эльбай Гасымзаде поделился впечатлениями от первой поездки в Агдам в марте 2021 года. По его словам, масштабы разрушений на освобожденных от оккупации территориях не поддаются рациональному объяснению.

"Когда я увидел все это вживую, первая мысль была - человек не мог этого сделать. Целью было уничтожение жизни, уничтожение следов жизни. За 30 лет они все растащили: там не осталось ни одного гвоздя, ни одной деревянной щепки - весь металл унесли, все дерево вывезли на переработку. Оставались только разбросанные камни", - сказал он.

При этом, продолжил архитектор, после освобождения азербайджанских земель от оккупации, за короткий по историческим меркам срок на этих землях появились новые города и села. "Что такое пять лет? Ничто в истории человечества. А у нас там снова живут люди, семьи, дети ходят в школу, люди трудятся. Эта земля оживает с каждым днем все больше", - отметил он.

Комментируя реваншистскую риторику в соседней стране, Эльбай Гасымзаде назвал ее проявлением ущербности. "Человек со здравым смыслом никогда не исходит из желания отомстить - он руководствуется возможностью восстановить справедливость. Если бы мы думали о продолжении войны, мы бы ее просто не прекращали. Задача состояла в том, чтобы освободить свою территорию, привести ее в порядок и спокойно жить", - заявил он, добавив, что здравомыслящая часть общества соседней страны понимает: единственный путь к прогрессу - мирное сосуществование и сотрудничество, предлагаемые главой азербайджанского государства.

Серьезным препятствием для восстановления, по словам Эльбая Гасымзаде, остается минная угроза.

В завершение передачи он рассказал о работе с молодыми архитекторами, назвав ее приоритетом своей деятельности на посту председателя Союза архитекторов. По словам Эльбая Гасымзаде, в недавно завершившемся Всемирном конгрессе архитекторов в Барселоне в составе азербайджанской делегации приняли участие трое молодых специалистов.

"Молодежь - очень восприимчивая часть общества. Молодые моментально чувствуют неискренность и ложь. Если мы учим и направляем их без ревности и меркантильных интересов, они это сразу ощущают и ценят. Наша молодежь должна расти на таких примерах", - заключил архитектор.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: