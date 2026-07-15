Азербайджан наращивает приток инвестиций в ненефтяной сектор

Азербайджан продолжает расширять международное инвестиционное сотрудничество, привлекая миллиардные инвестиции в ненефтяной сектор экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

"В сентябре 2025 года министерство экономики и AZPROMO совместно с The European House - Ambrosetti провели первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в Баку. Мероприятие объединило около 1000 участников и завершилось подписанием инвестиционных документов на сумму свыше 10 миллиардов долларов США, включая более 7 миллиардов долларов по проектам в ненефтяном секторе", - сказал он.

Ю.Абдуллаев отметил, что второй Азербайджанский международный инвестиционный форум состоится 25-26 сентября текущего года, выразив готовность приветствовать на нем словацких партнеров.

Кроме того, он подчеркнул, что AZPROMO оказывает инвесторам поддержку по принципу "единого окна", помогая ознакомиться с азербайджанским рынком, определить приоритетные отрасли, доступные механизмы стимулирования, подходящие площадки, промышленные зоны и перспективные инвестиционные проекты. По его словам, развитию инвестиционной деятельности также будет способствовать платформа Invest in Azerbaijan, которая обеспечит цифровой доступ к информации, подаче заявок и инструментам поддержки инвестиций.