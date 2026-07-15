Временного поверенного в делах Ирана вызвали в МИД Британии

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара в связи с заявлениями о роли КСИР в координации деятельности прокси-групп по всей Европе.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Великобритании, поводом стали утверждения о том, что силы Корпуса руководили действиями группировки, которая причастна к серии атак в Европе в период с марта по май этого года.

В заявлении МИД отмечено, что деятельность Ирана представляет угрозу безопасности Британии и ее союзников.

Кроме того, сообщается о введении дополнительных мер, включая применение новых механизмов санкционного давления в отношении КСИР в рамках законодательства о противодействии угрозам со стороны иностранных государств.