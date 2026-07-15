https://news.day.az/world/1848095.html Грета Тунберг снова задержана полицией - ВИДЕО Грета Тунберг снова задержана полицией. Как передает Day.Az, на этот раз ее задержали в Берлине, где она с другими активистами протестовала у офиса военно-промышленной компании Rheinmetall. Представляем вашему вниманию кадры задержания:
Грета Тунберг снова задержана полицией - ВИДЕО
Грета Тунберг снова задержана полицией.
Как передает Day.Az, на этот раз ее задержали в Берлине, где она с другими активистами протестовала у офиса военно-промышленной компании Rheinmetall.
Представляем вашему вниманию кадры задержания:
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