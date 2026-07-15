Грета Тунберг снова задержана полицией

Грета Тунберг снова задержана полицией.

Как передает Day.Az, на этот раз ее задержали в Берлине, где она с другими активистами протестовала у офиса военно-промышленной компании Rheinmetall.

Представляем вашему вниманию кадры задержания: