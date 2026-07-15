Novo Nordisk ADA 2026-da Wegovy üzrə yeni klinik nəticələr
Novo Nordisk yeni tədqiqat nəticələrini açıqladı: Semaqlutid piylənmənin yaratdığı bir sıra sağlamlıq risklərini azaltmağa kömək edə bilər
Qlobal səhiyyə şirkəti Novo Nordisk Amerika Diabet Assosiasiyasının (ADA) 2026-cı il Elmi Sessiyalarında semaqlutid üzrə aparılmış yeni klinik tədqiqatların nəticələrini təqdim edib.
Yeni analizlər göstərir ki, artıq çəkinin və piylənmənin müalicəsində istifadə olunan GLP-1 reseptor agonisti semaqlutid yalnız çəki azalmasına deyil, həm də piylənmə ilə əlaqəli bir sıra ciddi sağlamlıq problemlərinin riskinin azalmasına kömək edə və ümumi sağlamlıq göstəricilərini yaxşılaşdıra bilər.
Tədqiqatlarda GLP-1 reseptor agonisti semaqlutidin aşağıdakı sahələrdə təsiri qiymətləndirilib:
* yuxu zamanı nəfəsin dayanması ilə xarakterizə olunan obstruktiv yuxu apnesi;
* astma ilə əlaqəli ağırlaşmalar;
* yüksək qan təzyiqi;
* qaraciyər sağlamlığı;
* ürək və maddələr mübadiləsi ilə əlaqəli risk faktorları.
Novo Nordisk-in Piylənmə və Qaraciyər Sağlamlığı üzrə Baş Tibbi Direktoru Andrea Traina bildirib ki, əldə olunan yeni nəticələr semaqlutidin təkcə çəki idarəetməsində deyil, həm də piylənmə ilə əlaqəli digər sağlamlıq problemlərinin müalicəsində potensial rolunu göstərən elmi sübutları daha da gücləndirir.
Vaşinqton Çəki İdarəetmə Mərkəzinin direktoru Domenika Rubino isə qeyd edib ki, piylənmə sadəcə artıq çəki deyil, kompleks bioloji mexanizmlərə malik xroniki xəstəlikdir. Buna görə də müalicənin məqsədi yalnız çəki azaltmaq deyil, eyni zamanda insanın ümumi sağlamlığını yaxşılaşdırmaqdır.
Tədqiqatların əsas nəticələri
Yuxu apnesi riski azalıb
SELECT tədqiqatının nəticələrinə görə, ürək-damar xəstəliyi və piylənməsi olan yetkin şəxslərdə semaqlutid istifadəsi yeni obstruktiv yuxu apnesi hallarının yaranma riskini plasebo ilə müqayisədə 52% azaldıb. Bundan əlavə, preparat yuxu apnesi olub-olmamasından asılı olmayaraq ciddi ürək-damar hadisələrinin riskini də aşağı salıb.
Astma ilə bağlı ağırlaşmalar azalıb
Astma və piylənməsi olan ürək-damar xəstələrində semaqlutid istifadəsi astma ilə əlaqəli ağırlaşmaların yaranma riskini 42% azaldıb. Araşdırmada həmçinin orqanizmdə iltihab göstəricilərindən biri hesab olunan C-reaktiv zülalın (hsCRP) səviyyəsində də əhəmiyyətli azalma müşahidə edilib.
Qan təzyiqində yaxşılaşma
STEP klinik proqramının nəticələrinə əsasən, pəhriz və fiziki aktivliklə yanaşı istifadə edilən semaqlutid nəzarət olunmayan hipertoniyası olan piylənmə xəstələrində həm sistolik, həm də diastolik qan təzyiqinin azalmasına kömək edib.
Qaraciyər sağlamlığına müsbət təsir
ESSENCE və STEP tədqiqatlarının nəticələri göstərib ki, semaqlutid piylənmə ilə əlaqəli qaraciyər xəstəlikləri olan insanlarda qaraciyər fermentlərinin, qaraciyər toxumasının vəziyyətinin və ürək-damar risk faktorlarının yaxşılaşmasına töhfə verə bilər.
Tədqiqatlar haqqında
Bu nəticələr bir neçə beynəlxalq klinik proqramın məlumatlarına əsaslanır.
* SELECT tədqiqatında 41 ölkədən 17 600-dən çox ürək-damar xəstəliyi və piylənməsi olan yetkin iştirak edib.
* STEP proqramı semaqlutidin çəki idarəetməsində effektivliyini qiymətləndirən geniş klinik tədqiqatlar seriyasıdır.
* OASIS 4 tədqiqatı oral semaqlutidin piylənmə və artıq çəkisi olan şəxslərdə təsirini qiymətləndirib.
* ESSENCE tədqiqatı isə piylənmə ilə əlaqəli qaraciyər xəstəliyi (MASH) olan insanlarda semaqlutidin uzunmüddətli təsirini araşdırır.
Novo Nordisk haqqında
Novo Nordisk diabet, piylənmə və digər ciddi xroniki xəstəliklərin müalicəsi sahəsində 100 ildən artıq təcrübəyə malik qlobal səhiyyə şirkətidir. Şirkətin baş ofisi Danimarkada yerləşir, 80-ə yaxın ölkədə fəaliyyət göstərir, 67 mindən çox əməkdaşı var və məhsulları dünyanın 170-ə yaxın ölkəsində istifadə olunur.
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