Президент Словакии посетил на Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля прибыл на Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Словакии возложил венок к могиле великого лидера.

Президент Петер Пеллегрини также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложив цветы на ее могилу.

Была также почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.