Yelo Bank завершил полугодие с процентным доходом более 100 миллионов манатов

Yelo Bank объявил финансовые показатели за первое полугодие (январь-июнь) 2026 года. По результатам отчетного периода Банк значительно укрепил свои капитальные позиции и сохранил высокую динамику роста основных операционных доходов.



Так, процентные доходы увеличились на 21% (18 млн манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 102 млн манатов. Благодаря эффективной работе в отчетном периоде, чистая прибыль Yelo Bank за первые 6 месяцев составила 12.6 млн манатов. За этот же период непроцентные доходы Банка превысили 5 млн манатов.

Одним из наиболее примечательных моментов финансовой отчетности является сохранение темпов кредитования. Общий кредитный портфель Банка увеличился на 18 млн манатов по сравнению с началом года и достиг 1 млрд 107 млн манатов. Как и всегда, приоритетом оставалась поддержка реального сектора экономики - портфель бизнес-кредитов вырос до 687 млн манатов. Портфель потребительских кредитов физическим лицам также продемонстрировал рост, составив 420 млн манатов.

Депозитный портфель Yelo Bank, выступающего надежным партнером для своих клиентов, достиг 1 млрд 39 млн манатов. Общие активы Банка по состоянию на конец полугодия составили 1 млрд 475 млн манатов.

За отчетный период также зафиксирован заметный рост устойчивости капитала Банка. Совокупный капитал увеличился на 9 млн манатов по сравнению с началом года, достигнув 184 млн манатов, а общий капитал вырос до 190 млн манатов. Коэффициент достаточности совокупного капитала составил 14.06%, а коэффициент достаточности капитала первого уровня - 11.77%, что значительно превышает установленные регулятивные нормативы.

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