Азербайджан и ОПЕК обсудили перспективы углубления энергопартнерства

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс обсудили расширение партнерства в энергетике.

Как передает Day.Az, обсуждения состоялись в рамках первого заседания Технического комитета по Хартии сотрудничества.

На встрече были высоко оценены результаты сотрудничества в рамках ОПЕК+, а также подчеркнуто, что Хартия сотрудничества является важной платформой для дальнейшего расширения этого успешного партнерства.

Генеральный секретарь высоко оценил роль Азербайджана как надежного и конструктивного партнера в рамках ОПЕК+ и выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за постоянную поддержку этого сотрудничества. Он отметил, что проведение первого технического заседания в Баку имеет важное значение с точки зрения дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества в рамках Хартии сотрудничества.

П.Шахбазов отметил, что возможности для диалога и сотрудничества, созданные платформой ОПЕК+, сыграли особую роль в достижении Азербайджаном важных успехов в сфере возобновляемых источников энергии. Было подчеркнуто, что регулярные контакты между министрами и атмосфера взаимного доверия внесли весомый вклад в расширение партнерства Азербайджана с международными энергетическими компаниями, включая реализацию крупномасштабных проектов в области зеленой энергетики.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества в формате ОПЕК+, расширении партнерства между странами-участницами по новым направлениям и более эффективной реализации потенциала Хартии сотрудничества.