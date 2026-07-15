В Тегеране вводятся ограничения на потребление электроэнергии

Тегеранская электросетевая компания объявила о введении ограничений с целью обеспечения устойчивости энергосистемы столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с повышением температуры воздуха и значительным ростом спроса на электроэнергию в столице с сегодняшнего дня ограничения будут введены в различных районах Тегерана.

Ранее компания по производству, передаче и распределению электроэнергии Ирана также сообщила, что в ходе 40-дневной войны энергетической инфраструктуре страны был нанесён серьёзный ущерб.