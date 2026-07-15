Братство, проверенное временем

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

В мире немало народов, которые называют друг друга братскими. У них общий язык, схожая культура, переплетенная история. Казалось бы, этого достаточно, чтобы отношения между такими странами оставались неизменно теплыми. Но реальность часто оказывается иной. Достаточно вспомнить примеры, когда народы с общими корнями годами враждуют, а порой доходят и до открытых военных конфликтов. Общий язык или общая религия сами по себе не гарантируют дружбы - история знает десятки случаев, когда они не спасали от разрыва, а иногда даже становились фоном для противостояния.

На этом фоне отношения между Азербайджаном и Турцией выглядят как редкое исключение. Здесь братство - не просто красивое слово, а модель, которая раз за разом подтверждается на практике: в экономике, в политике, в военной сфере и, что особенно важно, в моменты, когда одной из сторон требовалась реальная поддержка, а не просто слова сочувствия.

Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, Президент Ильхам Алиев рассказал об уникальности союза между Баку и Анкарой. Отвечая на вопрос о том, какое послание он хотел бы адресовать турецкому народу, глава государства отметил:

"Мое послание - это послание только дружбы и братства. Я считаю и уверен, что жители Турции и Азербайджана разделяют эту точку зрения - что эти две страны являются самыми близкими друг другу из всех стран мира".

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, отношения двух стран давно вышли за рамки дружбы в привычном понимании:

"Мы не просто братья и друзья - мы союзники. И если с одной из наших стран произойдет что-то неблагоприятное или плохое, другая страна задействует весь свой потенциал, включая военный, чтобы защитить своих братьев".

Именно это отличает азербайджано-турецкие отношения от многих других "братских" народов - здесь братство подкреплено конкретными обязательствами.

Формальной точкой отсчета для этого союза стала Шушинская декларация, подписанная в 2021 году именно там, где прошел медиафорум. Документ закрепил то, что фактически уже существовало на практике, - переход отношений на союзнический уровень.

История последних десятилетий дает немало примеров того, что эта поддержка - не декларация на бумаге. В 2001 году, когда между Азербайджаном и Ираном обострился спор вокруг каспийских месторождений, Турция ответила демонстрацией солидарности: в небе над Баку появились турецкие истребители F-16. Сигнал был предельно ясным, и напряженность вскоре пошла на убыль.

В 2020 году, во время 44-дневной войны за освобождение азербайджанских территорий, Турция последовательно отстаивала право Баку на восстановление территориальной целостности - на всех доступных международных площадках. Эта поддержка стала одним из факторов, определивших исход конфликта и заложивших основу для нынешнего уровня союзничества.

Поддержка, впрочем, всегда была взаимной. Азербайджан не раз вставал на защиту турецких интересов на международной арене, а когда Турцию настигали природные катастрофы, одним из первых приходил на помощь. После землетрясения в провинции Ван в 2011 году и особенно после разрушительной трагедии в Кахраманмараше в феврале 2023 года азербайджанские спасатели работали в самых пострадавших районах, разбирая завалы и спасая людей. В знак долгосрочной поддержки по поручению Президента Ильхама Алиева в Кахраманмараше построен целый "Азербайджанский квартал" - жест, который выходит далеко за рамки разовой гуманитарной акции. Похожим образом Азербайджан откликнулся и на лесные пожары в Турции летом 2021 года, направив авиацию и сотни спасателей.

Если политическая и военная солидарность формирует фундамент отношений, то экономика превращает этот фундамент в устойчивую конструкцию. За последнее десятилетие товарооборот между странами вырос более чем втрое, а взаимные инвестиции приблизились к отметке в 40 миллиардов долларов. Государственная нефтяная компания SOCAR стала крупнейшим иностранным инвестором в турецкой экономике, а десятки турецких компаний участвуют в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Не менее показателен и транспортно-энергетический аспект партнерства. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, растущий грузопоток по Среднему коридору и перспектива открытия Зангезурского коридора формируют инфраструктуру, которая связывает не только две страны, но и целые регионы - от Центральной Азии до Европы. Утвержденный сторонами масштабный план экономического сотрудничества, охватывающий более сотни направлений, показывает, что эта работа ведется системно.

Визиты турецких военачальников в Нахчыван в моменты региональной напряженности, совместные учения, синхронные позиции на международных площадках - все это звенья одной цепи. И, что особенно ценно, эта цепь тянется не первое десятилетие: от участия азербайджанцев в обороне Чанаккале и роли Кавказской исламской армии в освобождении Баку в 1918 году до сегодняшних совместных инфраструктурных проектов.

Именно поэтому пример Азербайджана и Турции заслуживает отдельного внимания. Он показывает, что общие корни и общий язык становятся настоящей опорой только тогда, когда за ними стоит осознанная политическая воля, взаимное уважение и готовность делом подтверждать сказанные слова. В отличие от многих других пар "братских" народов, отношения которых со временем омрачаются противоречиями, Баку и Анкара на протяжении десятилетий демонстрируют обратное: чем сложнее обстоятельства, тем очевиднее становится, что этот союз - не ситуативный, а стратегический, выстроенный надолго.