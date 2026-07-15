Азербайджан предлагает инвесторам доступ к рынкам региона

Азербайджан предлагает международным инвесторам рассматривать страну не только как отдельный рынок, но и как стратегические ворота в более широкий региональный рынок, используя ее выгодное географическое положение и развитую транспортно-логистическую инфраструктуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

Министр подчеркнул, что географическое положение Азербайджана делает страну уникальным связующим звеном между Центральной Азией и Южным Кавказом. Баку является не только крупнейшей столицей на Каспии. Он представляет собой единственный порт на западном побережье Каспийского моря и, следовательно, является не только самым коротким, но и, возможно, наиболее надежным пунктом сообщения с Центральной Азией.

По словам М.Джаббарова, Азербайджан, являясь страной, не имеющей выхода к мировому океану, хорошо понимает значение транспортной взаимосвязанности для экономического развития.

Он отметил, что речь идет не только о транспортном сообщении, но и об интеграции в более широкий рынок, включая режимы свободной торговли с рядом государств региона.

Министр подчеркнул, что Азербайджан традиционно обладает прочными экономическими и транспортными связями с Грузией, а также отметил продолжающийся мирный процесс с Арменией после восстановления территориальной целостности Азербайджана.

По его словам, присутствие компаний в Азербайджане открывает им доступ не только к внутреннему рынку страны, но и к более широкому региональному рынку.