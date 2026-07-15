Интерес словацкого бизнеса к Азербайджану продолжает расти

Словацкие компании проявляют растущий интерес к азербайджанскому рынку, а экономические связи между Азербайджаном и Словакией продолжают укрепляться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил руководитель отдела внешней торговли Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли (SARIO) Даниэль Ондруш, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку.

"Это уже четвертая деловая миссия в Азербайджан, организованная SARIO за последние три года. Мы рассматриваем это как свидетельство растущего интереса словацких компаний к Азербайджану и последовательно укрепляющихся экономических связей между нашими странами", - сказал он.

Ондруш отметил, что в состав словацкой делегации вошли представители компаний, работающих в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения, оборонной промышленности, водного хозяйства, инфраструктуры, энергетики, горнодобывающей отрасли, а также информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, компании прибыли в Баку с искренним интересом к изучению азербайджанского рынка, обмену опытом и установлению долгосрочных деловых партнерств.

Он подчеркнул, что главным результатом форума станут партнерские отношения, которые будут сформированы по итогам проведенных встреч, а также последующие совместные проекты и деловые связи, которые продолжат развиваться после завершения мероприятия.