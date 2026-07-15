https://news.day.az/tourism/1848119.html Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в сфере туризма Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Словакией.
Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в сфере туризма
Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Словакией.
Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, церемония подписания состоялась в рамках Азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой, передает Day.Az.
Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель председателя Правления Бюро туризма Азербайджана Теймур Сулейманзаде и заместитель генерального директора Slovakia Travel Мартина Горинова.
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