Азербайджан и Словакия укрепляют сотрудничество в сфере туризма

Подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, церемония подписания состоялась в рамках Азербайджано-словацкого бизнес-форума в Баку с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и заместителя премьер-министра, министра экономики Словакии Денисы Саковой, передает Day.Az.

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель председателя Правления Бюро туризма Азербайджана Теймур Сулейманзаде и заместитель генерального директора Slovakia Travel Мартина Горинова.

 

Новость обновляется