https://news.day.az/politics/1848126.html Президент Словакии почтил память шехидов в Баку - ФОТО Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Шехидляр хиябаны.
Президент Словакии почтил память шехидов в Баку - ФОТО
Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высокий гость почтил память героических сынов Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
Затем Президенту Словакии, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана, была представлена информация об истории Шехидляр хиябаны, особом месте этого священного пространства в памяти нашего народа, а также о работах по благоустройству и созиданию, проводимых в нашем городе.
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