Азербайджан - опора американской стратегии в регионе

Отношения между США и Азербайджаном сегодня находятся на самом высоком уровне с момента восстановления независимости республики.

Как передает Day.Az, такое мнение выразил американский политический аналитик Брайан Лейб в статье для Townhall по итогам участия в IV Шушинском глобальном медиафоруме.

По словам автора, сегодня сотрудничество Вашингтона и Баку выходит далеко за рамки традиционной дипломатии. Оно охватывает вопросы региональной безопасности, энергетики, транспорта, экономики и формирование новой архитектуры сотрудничества на Южном Кавказе.

Лейб отмечает, что в последние годы американская политика в отношении Азербайджана претерпела серьезные изменения. По его мнению, если предыдущая администрация США недооценивала стратегическое значение Азербайджана, то нынешний подход основан на признании ключевой роли Баку как надежного партнера в регионе.

Автор подчеркивает, что Азербайджан занимает уникальное геополитическое положение, являясь связующим звеном между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. На фоне растущей глобальной конкуренции, считает он, именно такие государства становятся важнейшими партнерами для Соединенных Штатов.

Особое внимание в статье уделяется энергетическому сотрудничеству. Лейб напоминает, что еще задолго до энергетического кризиса в Европе Азербайджан инвестировал в развитие альтернативных экспортных маршрутов и создание современной энергетической инфраструктуры. Сегодня азербайджанский газ играет важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы и снижении зависимости европейских стран от ненадежных поставщиков.

При этом, отмечает автор, значение Азербайджана не ограничивается энергетикой. Он напоминает, что Баку поддерживал Соединенные Штаты во время операции в Афганистане, предоставляя важнейшие транзитные маршруты и оказывая поддержку международной коалиции.

"Эти действия показали, что Азербайджан - не просто региональный партнер, а действительно надежный союзник", - подчеркивается в статье.

По мнению Лейба, масштабные инвестиции Азербайджана в развитие морских портов, железнодорожной сети, автомобильной инфраструктуры, авиации и логистики превращают страну в один из ключевых транспортно-логистических центров Евразии. Это, как считает автор, открывает значительные перспективы для американского бизнеса в таких сферах, как энергетика, транспорт, технологии, инфраструктура, сельское хозяйство и кибербезопасность.

Отдельное внимание аналитик уделил перспективам мирного процесса на Южном Кавказе. По его мнению, заключение окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией способно кардинально изменить ситуацию в регионе, стимулировать рост торговли, привлечь новые инвестиции и укрепить транспортные связи между Европой и Азией.

Автор считает, что Соединенные Штаты должны продолжить поддержку этого процесса одновременно с дальнейшим развитием стратегического партнерства с Азербайджаном.

Большое место в статье занимает и тема Шуши. Лейб, неоднократно посещавший Азербайджан, назвал город символом восстановления, устойчивости и национального возрождения страны. По его словам, проведение здесь Шушинского глобального медиафорума демонстрирует стремление Азербайджана стать площадкой для международного диалога, объединяющей политиков, экспертов и представителей мировых СМИ.

Вместе с тем автор признает, что между союзниками могут существовать разногласия по отдельным вопросам. Однако, по его мнению, зрелое партнерство должно строиться на общих стратегических интересах, а не определяться отдельными политическими противоречиями.

Лейб убежден, что укрепление американо-азербайджанских отношений отвечает интересам обеих стран. Оно способствует энергетической безопасности, развитию международной торговли, укреплению стабильности на Южном Кавказе и расширению экономических возможностей в условиях усиливающейся конкуренции мировых центров силы.

В завершение статьи автор призывает Конгресс США продолжить поддержку развития двусторонних отношений, расширять экономическое сотрудничество и пересмотреть подходы, которые, по его мнению, уже не соответствуют современным геополитическим реалиям.

"Отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном еще никогда не были столь прочными. Сейчас самое время развить этот позитивный импульс", - пишет Брайан Лейб.