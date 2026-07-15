Микаил Джаббаров рассказал о льготных условиях для инвесторов в СЭЗ Алят

Азербайджан предлагает инвесторам широкие возможности для реализации экспортно ориентированных проектов в Свободной экономической зоне Алят, где действует особый правовой режим, а также предусмотрены налоговые и таможенные льготы.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"Хотел бы особо отметить СЭЗ Алят, которая является настоящей жемчужиной нашего подхода к развитию промышленных зон и ориентирована прежде всего на экспорт и выход на региональные рынки. Алят - это территория Бакинского порта, расположенная примерно в 50-55 километрах от города. К середине следующего года здесь также начнет работу современный международный аэропорт. Зона интегрирована с железнодорожной инфраструктурой и обеспечивает движение грузов из Центральной Азии и Китая в направлении Черного моря, Турции и Европы, а также в обратном направлении", - сказал он.

Министр напомнил, что статус Свободной экономической зоны Алят закреплен конституционным законом Азербайджана.

Он отметил, что за исключением уголовного законодательства, инвесторы могут использовать выбранную ими правовую юрисдикцию, что создает дополнительные удобства для ведения бизнеса.

Министр подчеркнул, что компании, ориентированные не только на азербайджанский рынок, но и на более широкий регион, могут использовать потенциал СЭЗ Алят как естественного транспортного узла Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад.

По его словам, правительство Азербайджана также предоставляет инвесторам финансовые стимулы. В частности, в СЭЗ Алят действует нулевая ставка налога и отсутствуют таможенные пошлины. Аналогичные льготы применяются на освобожденных территориях Азербайджана, а также в Нахчыване.