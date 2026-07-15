https://news.day.az/sport/1848114.html "Шамахы" подписал израильского полузащитника Футбольный клуб "Шамахы" объявил о переходе израильского полузащитника Тешагера Дего. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 25-летним игроком подписан контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон. Последним клубом Дего был израильский "Ирони Модиин".
"Шамахы" подписал израильского полузащитника
Футбольный клуб "Шамахы" объявил о переходе израильского полузащитника Тешагера Дего.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 25-летним игроком подписан контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
Последним клубом Дего был израильский "Ирони Модиин".
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