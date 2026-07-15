"Шамахы" подписал израильского полузащитника

Футбольный клуб "Шамахы" объявил о переходе израильского полузащитника Тешагера Дего.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 25-летним игроком подписан контракт сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.

Последним клубом Дего был израильский "Ирони Модиин".