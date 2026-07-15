Азербайджан становится незаменимым партнером Евросоюза

Визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку стал свидетельством заметной трансформации отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, к такому выводу пришли эксперты американского аналитического центра The Jamestown Foundation.

Авторы статьи отмечают, что Брюссель все больше рассматривает Азербайджан как стратегического партнера в вопросах энергетической безопасности, развития Среднего коридора и региональной взаимосвязанности.

Во время переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава Еврокомиссии заявила, что Баку зарекомендовал себя как надежный поставщик энергоресурсов для Европы. Она подчеркнула, что ЕС не забыл роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности после сокращения поставок российского газа, а также поддержала развитие Южного газового коридора и проекты в сфере "зеленой" энергетики.

По данным издания, в рамках инициативы Global Gateway Евросоюз объявил о выделении до 200 млн евро грантов на развитие транспортной и энергетической взаимосвязанности региона. Ожидается, что эти средства помогут привлечь до 2 млрд евро государственных и частных инвестиций. Финансирование, в частности, может быть направлено на развитие железнодорожного сообщения с Нахчываном и расширение Бакинского международного морского торгового порта.

В публикации подчеркивается, что визит состоялся на фоне растущих рисков энергетического дефицита в Европе. По прогнозу Wood Mackenzie, к концу сезона закачки европейские газовые хранилища будут заполнены лишь примерно на 76% - это минимальный показатель за многие годы. На ситуацию также влияют перебои с поставками СПГ и курс ЕС на полный отказ от российского газа к 2027 году.

На этом фоне, отмечают аналитики, значение Азербайджана для Европы продолжает возрастать. Сегодня республика поставляет европейским потребителям около 13 млрд кубометров газа в год, а Брюссель рассчитывает увеличить пропускную способность Южного газового коридора до 20 млрд кубометров ежегодно к 2027 году.

В статье также обращается внимание на изменение политического подхода ЕС к Баку. Если ранее Европарламент регулярно принимал критические резолюции в отношении Азербайджана, то теперь исполнительные структуры Евросоюза делают ставку на развитие стратегического партнерства.

Как отмечает The Jamestown Foundation, подтверждением этого стали возобновившиеся переговоры по новому базовому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также инициативы, представленные Урсулой фон дер Ляйен в Баку. По мнению авторов, если за политическими заявлениями последуют практические шаги, нынешний этап отношений может стать началом более устойчивого и взаимовыгодного партнерства между Брюсселем и Баку.