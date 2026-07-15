Дениса Сакова подчеркнула стратегическое значение Азербайджана для Словакии

Азербайджан является важным партнером Словакии и ключевым связующим звеном между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель премьер-министра, министр экономики Словакии Дениса Сакова, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"В условиях меняющейся геополитической ситуации устойчивые цепочки поставок, эффективные транспортные коридоры и надежное энергоснабжение стали стратегическими приоритетами. Азербайджан играет все более важную роль не только как надежный энергетический партнер, но и как крупный логистический центр, соединяющий регионы и рынки", - сказала она.

По словам Саковой, энергетика остается одним из ключевых направлений экономического сотрудничества между двумя странами.

Она отметила, что диверсификация источников поставок природного газа и транспортных маршрутов имеет важное значение как для Словакии, так и для Европы, подчеркнув вклад Азербайджана в укрепление энергетической безопасности региона.

Министр также заявила, что сотрудничество двух стран выходит далеко за рамки энергетической сферы. По ее словам, словацкие компании уже участвуют в модернизации Азербайджана и высоко ценят возможность внести вклад в восстановление Карабаха.

Сакова отметила, что проект "Умная деревня" в селе Баш Гарвенд Агдамского района Азербайджана является ярким примером того, как словацкие технологии и опыт позволяют реализовывать практические решения, улучшающие качество жизни людей.

По ее словам, значительный потенциал для дальнейшего взаимодействия существует также в сферах инфраструктуры, цифровизации, промышленного производства, управления водными ресурсами и передовых технологий.

Министр выразила уверенность, что бизнес-форум создаст новые возможности для инвестиций и долгосрочного сотрудничества между компаниями Азербайджана и Словакии.