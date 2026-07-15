https://news.day.az/world/1848128.html В Китае продолжаются наводнения - ВИДЕО Наводнения на северо-востоке Китая продолжаются, теперь под ударом стихии провинция Ляонин. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
В Китае продолжаются наводнения - ВИДЕО
Наводнения на северо-востоке Китая продолжаются, теперь под ударом стихии провинция Ляонин.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре