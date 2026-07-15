SARIO предлагает содействие инвесторам из Азербайджана в Словакии

Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (SARIO) готово оказывать всестороннюю поддержку азербайджанским компаниям, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов в Словакии.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила руководитель инвестиционного офиса SARIO в Мюнхене Мартина Шушова, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, передает Day.Az.

"Наша основная миссия - поддержка инвесторов, чтобы они могли успешно открыть и развивать свой бизнес в Словакии. Мы предоставляем обзоры деловой среды, проводим необходимые анализы, консультируем по вопросам инвестиционных стимулов и оказываем поддержку в выборе подходящей площадки для реализации проектов", - сказала она.

По словам Шушовой, агентство уже имеет опыт сопровождения более 700 успешных инвестиционных проектов, реализованных компаниями из разных стран мира.

Она напомнила, что Словакия расположена в центре Европы, использует евро в качестве национальной валюты, входит в Европейский союз, Шенгенскую зону, НАТО и ОЭСР, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса и логистики.

Шушова также подчеркнула, что SARIO оказывает поддержку не только иностранным инвесторам, но и словацким компаниям при выходе на зарубежные рынки, организуя бизнес-миссии, деловые встречи, семинары и поиск новых возможностей для сотрудничества.