Азербайджан представит итоги WUF13 на заседании высокого уровня ООН

Делегация Азербайджанской Республики во главе с председателем Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым принимает участие в заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) на тему "Обеспечение устойчивой урбанизации для всех: совместные действия по ускорению и расширению реализации Новой программы развития городов до 2036 года", которое проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az.

Заседание, которое состоится 16-17 июля 2026 года, посвящено подведению итогов десятилетнего периода реализации Новой программы развития городов, принятой на Конференции Habitat III в Кито в 2016 году, а также определению приоритетов по ускорению глобальных действий до 2036 года. В мероприятии, которое объединит высокопоставленных представителей различных стран мира, будут обсуждаться актуальные вопросы обеспечения доступным жильём, инклюзивного городского развития, изменения климата и устойчивой урбанизации, а также ускорения достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), прежде всего ЦУР 11.

В рамках заседания высокого уровня предусмотрены выступления председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева на церемонии открытия, в ходе пленарных обсуждений, посвящённых реализации Новой программы развития городов, а также на встрече министров в формате круглого стола. Кроме того, глава Комитета примет участие в специальном мероприятии, посвящённом локализации Целей устойчивого развития, и панельных дискуссиях с участием широкого круга заинтересованных сторон, где представит подходы Азербайджана в сфере устойчивого и инклюзивного городского развития.

Следует отметить, что обсуждения в Нью-Йорке станут логическим продолжением глобального диалога, сформированного в ходе 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13), состоявшейся в мае текущего года в Баку. Форум, объединивший более 58 тысяч участников из 176 стран, стал самым масштабным за всю историю его проведения. Впервые организованный по инициативе Азербайджана Сегмент лидеров способствовал укреплению позиций вопросов градостроительства и жилищной политики в глобальной политической повестке.

Итоговый документ Форума - "Бакинский призыв к действию" - содержит призыв к совместным действиям по ускорению реализации Новой программы развития городов, расширению доступа к доступному жилью, развитию человекоориентированных городов и укреплению климатической устойчивости. Определённые в документе приоритеты, отражающие общее видение правительств, органов местного самоуправления, международных организаций, гражданского общества, академических кругов, молодёжи и частного сектора, созвучны ключевым направлениям обсуждений предстоящего заседания высокого уровня.

Кроме того, планируется подписание Соглашения о вкладе между Азербайджанской Республикой и Программой ООН по населённым пунктам (UN-Habitat), предусматривающего реализацию совместного проекта по планированию и развитию устойчивых населённых пунктов в Карабахе и Восточном Зангезуре. Подписание соглашения станет важным шагом в расширении применения современных подходов к территориальному планированию и развитию населённых пунктов на освобождённых территориях, продвижении передового международного опыта, а также дальнейшем укреплении долгосрочного партнёрства с UN-Habitat.