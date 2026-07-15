https://news.day.az/world/1848132.html Поезд проехал сквозь лесной пожар в Канаде - ВИДЕО "Адский поезд" появился в Канаде - состав проехал через огненную ловушку, образовавшуюся из-за лесного пожара. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Машинистам оставалось лишь снимать происходящее на видео. Их поезд оказался в эпицентре возгорания в районе населённого пункта Армстронг в Онтарио.
Поезд проехал сквозь лесной пожар в Канаде - ВИДЕО
"Адский поезд" появился в Канаде - состав проехал через огненную ловушку, образовавшуюся из-за лесного пожара.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Машинистам оставалось лишь снимать происходящее на видео. Их поезд оказался в эпицентре возгорания в районе населённого пункта Армстронг в Онтарио. В похожей ситуации оказалось ещё несколько составов. Все они были вынуждены остановиться.
С конца мая в провинции бушуют сильные лесные пожары. Несколько населённых пунктов эвакуированы. В последние несколько дней пожар стал сильнее из-за сухой погоды и сильного ветра. На северо-западе Онтарио закрыто несколько автомагистралей.
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