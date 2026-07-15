Какой будет погода в Азербайджане завтра?

16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 28-32 градуса. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 50-55%.

В регионах Азербайджана также преимущественно сохранится погода без осадков. Однако со второй половины дня в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. В некоторых местах ожидаются интенсивные ливни, грозы и град, а в отдельных северных и западных районах осадки могут усилиться. Ночью и утром местами в горной местности прогнозируется туман. Восточный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит 21-26 градусов тепла, днем - 34-38 градусов. В горных районах ночью ожидается 14-18 градусов тепла, днем - 22-27 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az