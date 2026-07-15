Азербайджан намерен войти в топ-40 стран по развитию электронного правительства

Азербайджан в рамках Плана действий по цифровому развитию на 2026-2028 годы нацелен на то, чтобы войти в число первых 40 стран в индексе развития электронного правительства ООН.

Как передает Day.Az, об этом сказал замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе круглого стола на тему "Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в настоящее время Азербайджан занимает в этом рейтинге 74-е место.

Р. Гасанов сообщил, что в рамках Плана действий, охватывающего 2026-2028 годы, в общей сложности будет реализовано 88 инициатив. Эти инициативы охватывают четыре основных направления: цифровизация, искусственный интеллект, инновационная экосистема и кибербезопасность.

Замминистра отметил, что среди ключевых показателей эффективности программы - двукратное увеличение объема сектора ИКТ, доведение экспорта ИКТ-услуг до 1 миллиарда долларов, увеличение числа занятых в этой сфере с 25 тысяч до 40 тысяч человек, а также цель войти в топ-40 стран в индексе развития электронного правительства.