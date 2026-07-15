В Windows сломалась важная функция

Пользователи компьютеров под управлением Windows начали жаловаться на проблему с установкой нового защитного сертификата. На это обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа напомнили, что в октябре 2026 года истечет срок актуальности Secure Boot для Windows - сертификата, который предотвращает запуск поддельных драйверов, вирусов и вредоносных загрузчиков, способных навредить системе. Microsoft уже начала выпускать обновленный сертификат. В начале июля выяснилось, что многие пользователи не смогли получить новую версию Secure Boot из-за ошибки.

В Microsoft рассказали, что приостановили выдачу новых сертификатов для некоторых персональных компьютеров (ПК). В компании объяснили, что из-за неизвестной поломки определенные устройства под управлением Windows не могут получить обновление. В корпорации призвали пользователей ждать исправляющих ошибку патчей от производителей компьютеров.

В Windows Latest объяснили, что текущий сертификат актуален до октября 2026 года - до середины осени пользоваться ПК со старым Secure Boot не опасно. "Риск возникновения проблем из-за устаревших сертификатов в настоящее время низок, но, вероятно, со временем он возрастет", - подытожили авторы.