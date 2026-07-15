https://news.day.az/sport/1848115.html "Нефтчи" усилился одним из ведущих азербайджанских баскетболистов Баскетбольный клуб "Нефтчи" пополнил состав одним из ведущих азербайджанских игроков. Как стало известноİdman.biz, бакинский клуб подписал контракт с игроком сборной Азербайджана Джабраилом Акперовым. Соглашение рассчитано на один сезон.
"Нефтчи" усилился одним из ведущих азербайджанских баскетболистов
Баскетбольный клуб "Нефтчи" пополнил состав одним из ведущих азербайджанских игроков.
Как стало известноİdman.biz, бакинский клуб подписал контракт с игроком сборной Азербайджана Джабраилом Акперовым.
Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Акперов выступал за "Гянджу", в составе которой стал обладателем Кубка Азербайджана, а в Азербайджанской баскетбольной лиге команда финишировала на третьем месте.
Напомним, ранее сообщалось, что "Нефтчи" покинул капитан сборной Азербайджана Амиль Гамзаев.
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