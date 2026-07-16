Samsung удивила ценой нового SSD 990

Samsung расширила линейку твердотельных накопителей серии 990, представив новую модель SSD 990. Как сообщает 4PDA, новинка оказалась дороже флагманского 990 Pro, несмотря на более скромные характеристики.

Как передает Day.Az, стоимость накопителя составляет $269,99 за версию на 1 ТБ и $529,99 за модель объемом 2 ТБ. При этом максимальная скорость последовательного чтения достигает 7250 МБ/с, а записи - 6450 МБ/с, что ниже показателей 990 Pro.

Одновременно Samsung повысила рекомендованные цены и на саму серию 990 Pro. Теперь версии объемом 1 ТБ и 2 ТБ стоят $320 и $640 соответственно, тогда как на старте продаж в 2022 году их оценивали в $179 и $309.