https://news.day.az/world/1848302.html В ливанском городе взорвался резервуар с газом - ВИДЕО В городе Хермель, расположенном на севере Ливана, взорвался резервуар с газом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В ливанском городе взорвался резервуар с газом - ВИДЕО
В городе Хермель, расположенном на севере Ливана, взорвался резервуар с газом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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