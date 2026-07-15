Иран не планирует сейчас вести переговоры с США

Иран на данный момент не планирует вести переговоры с США и сосредоточен на обороне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"На данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне", - приводит его слова агентство Tasnim.

Он также подчеркнул, что подписанный Ираном и США меморандум о взаимопонимании "представляет собой набор взаимных обязательств". По его словам, "в случае нарушений другой стороной" Тегеран также "воздержится от выполнения своих обязательств" и "будет следовать тому же принципу в будущем".