https://news.day.az/world/1848299.html Иран не планирует сейчас вести переговоры с США Иран на данный момент не планирует вести переговоры с США и сосредоточен на обороне. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи. "На данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне", - приводит его слова агентство Tasnim.
Иран не планирует сейчас вести переговоры с США
Иран на данный момент не планирует вести переговоры с США и сосредоточен на обороне.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"На данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне", - приводит его слова агентство Tasnim.
Он также подчеркнул, что подписанный Ираном и США меморандум о взаимопонимании "представляет собой набор взаимных обязательств". По его словам, "в случае нарушений другой стороной" Тегеран также "воздержится от выполнения своих обязательств" и "будет следовать тому же принципу в будущем".
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