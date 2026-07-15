Президент Словакии ознакомился с Sea Breeze

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 15 июля посетил центр отдыха Sea Breeze, расположенный на побережье Каспийского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, основатель Sea Breeze Эмин Агаларов проинформировал главу словацкого государства о проектах, реализуемых на территории курорта и планируемых на предстоящий период.

В настоящее время в Sea Breeze, охватывающем территорию в 500 гектаров, к настоящему времени реализовано и сдано в эксплуатацию свыше 3 млн квадратных метров проектов жилой и коммерческой недвижимости. За прошедший период на территории комплекса было построено более 500 объектов недвижимости. На территории уже проживают 20 тыс. жителей, а к 2028 году их число превысит 50 тыс. В целом, после полного завершения проекта здесь планируется проживание 500 тыс. жителей.

Для зон отдыха, парков и пляжей уже выделено свыше 150 гектаров территории. В городе-курорте с целью создания комфортных условий для жителей и гостей, а также эффективной организации их досуга создана необходимая инфраструктура, построены школа, детский сад, больница. В рамках проводимых работ по благоустройству посажено около 10 млн растений и деревьев, в результате чего общая площадь озеленения достигла 300 гектаров.

Sea Breeze, расположенный всего в 30 минутах езды от центра Баку и объединяющий многочисленные объекты недвижимости различного формата, считается уникальным проектом в мировом масштабе.