Азербайджан нацелен на рост кадрового потенциала в сфере ИКТ

В Азербайджане планируется довести число работников в секторе информационно-коммуникационных технологий до 40 тысяч человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе круглого стола на тему "Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в настоящее время в секторе ИКТ занято около 25 тысяч человек, и в рамках Плана действий на 2026-2028 годы этот показатель планируется увеличить до 40 тысяч.

Р. Гасанов отметил, что цель заключается не только в росте занятости, но и в увеличении числа квалифицированных специалистов в таких сферах с высокой добавленной стоимостью, как искусственный интеллект, аналитика данных и другие.

Замминистра добавил, что данное направление определено в качестве одного из ключевых показателей эффективности развития цифровой экономики.