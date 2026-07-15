В Баку изменится схема движения этого автобуса

С 16 июля в Баку изменится схема движения регулярного автобусного маршрута M8.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).

Согласно информации, при движении в направлении поселка Маштага маршрут будет проходить по улицам Ахмеда Раджабли, Тебриз, Ага Неметуллы, далее по боковой дороге проспекта Гейдара Алиева, улице Мирзы Гадима Иревани, проспекту Хатаи и вновь по боковой дороге проспекта Гейдара Алиева.

После прохождения указанного участка автобус продолжит движение по действующей схеме маршрута.