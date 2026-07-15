https://news.day.az/society/1848162.html В Баку изменится схема движения этого автобуса С 16 июля в Баку изменится схема движения регулярного автобусного маршрута M8. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).
В Баку изменится схема движения этого автобуса
С 16 июля в Баку изменится схема движения регулярного автобусного маршрута M8.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA).
Согласно информации, при движении в направлении поселка Маштага маршрут будет проходить по улицам Ахмеда Раджабли, Тебриз, Ага Неметуллы, далее по боковой дороге проспекта Гейдара Алиева, улице Мирзы Гадима Иревани, проспекту Хатаи и вновь по боковой дороге проспекта Гейдара Алиева.
После прохождения указанного участка автобус продолжит движение по действующей схеме маршрута.
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