Азербайджан укрепляет позиции логистического хаба между Европой и Азией

Азербайджан становится все более важным логистическим центром, соединяющим Европу, Центральную Азию, Китай и Ближний Восток.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил начальник отдела по связям с инвесторами департамента продвижения инвестиций Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Эмин Гулиев, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, передает Day.Az.

"По мере диверсификации глобальных цепочек поставок Азербайджан становится все более важным логистическим центром, соединяющим Европу, Центральную Азию, Китай и Ближний Восток. Азербайджан играет важную роль в глобальных транспортных маршрутах, обеспечивая экономию времени и затрат между Китаем и Европой до 70 процентов, в то время как коридор Север - Юг позволяет сократить время доставки до 60 процентов по сравнению с традиционными маршрутами", - сказал он.

По словам Гулиева, для развития транспортной инфраструктуры в Азербайджане построено и реконструировано более 21 тысячи километров автомобильных дорог и автомагистралей. В стране функционируют девять международных аэропортов, включая три новых аэропорта, построенных на освобожденных от оккупации территориях.

Он отметил, что железнодорожная инфраструктура страны включает линию Баку - Тбилиси - Карс, соединяющую Каспийский регион с Европой. В свою очередь Бакинский международный морской торговый порт, являющийся крупнейшим на Каспийском море, обладает годовой пропускной способностью 15 миллионов тонн грузов с возможностью дальнейшего расширения.