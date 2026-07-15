https://news.day.az/world/1848158.html CША начали новую волну ударов по Ирану Вооруженные силы США начали новую волну ударов по территории Ирана. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). "Сегодня в 06:00 по восточному времени (ET) силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану", - сообщили в CENTCOM.
CША начали новую волну ударов по Ирану
Вооруженные силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).
"Сегодня в 06:00 по восточному времени (ET) силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану", - сообщили в CENTCOM.
Согласно заявлению, целью операции является дальнейшее снижение военного потенциала Ирана, который, как утверждают в американском командовании, использовался для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Других подробностей о ходе операции, ее масштабах и возможных последствиях в CENTCOM пока не привели.
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