CША начали новую волну ударов по Ирану

Вооруженные силы США начали новую волну ударов по территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Сегодня в 06:00 по восточному времени (ET) силы Центрального командования США начали наносить серию ударов по Ирану", - сообщили в CENTCOM.

Согласно заявлению, целью операции является дальнейшее снижение военного потенциала Ирана, который, как утверждают в американском командовании, использовался для атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Других подробностей о ходе операции, ее масштабах и возможных последствиях в CENTCOM пока не привели.