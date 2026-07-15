В Азербайджане ввели в обращение обновленные банкноты в 100 манатов

С 15 июля Центральный банк Азербайджана ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 манатов с новым дизайном и современными элементами защиты.

Как сообщает Day.Az, банкнота, посвященная теме "Экономика и развитие", получила обновленный дизайн и усовершенствованную систему защиты, разработанную с применением новейших технологий и инновационных решений.

Среди новых защитных элементов банкноты:

цветопеременная голограмма с трехмерным эффектом микрозеркал;

инновационный элемент Spark Flow Prime - меняющий цвет символ маната с динамическим световым эффектом;

водяной знак с изображением Государственного герба Азербайджана и цифры номинала, который становится видимым на просвет;

специальные тактильные элементы для людей с нарушениями зрения - рельефные линии по правому и левому краям лицевой стороны, позволяющие определить подлинность и номинал банкноты на ощупь;

вертикальный дизайн оборотной стороны, соответствующий современным мировым тенденциям в производстве банкнот;

защитная нить, бескрасочная печать, микротекст и другие современные элементы защиты.

На обновленной банкноте размещена подпись председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Казымова. Она расположена в верхнем левом углу лицевой стороны.

В Центральном банке отметили, что все используемые в стране системы и оборудование для работы с наличными денежными средствами уже адаптированы для приема новых банкнот.

Обновленная купюра номиналом 100 манатов будет обращаться параллельно с действующей банкнотой того же номинала и сможет использоваться в качестве законного платежного средства без каких-либо ограничений.